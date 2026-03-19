Formazioni ufficiali Rakow Fiorentina le scelte di Tomczyk e Vanoli | c’è una sorpresa nella Viola!

Le formazioni ufficiali di Rakow e Fiorentina sono state annunciate, con Tomczyk e Vanoli che hanno scelto i giocatori titolari per la partita di ritorno degli ottavi di Conference League. La Fiorentina si sta preparando a affrontare il Rakow in Polonia, dove si gioca questa sfida decisiva. In questa occasione, ci sono state alcune sorprese nelle scelte dei tecnici per entrambe le squadre.

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