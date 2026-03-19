In una dichiarazione recente, un rappresentante della Fondazione Consulenti per il Lavoro ha affermato che il bilancio relativo alla formazione non può che essere considerato positivo. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 19 marzo e riguarda i risultati ottenuti nel settore della formazione professionale. La valutazione si riferisce esclusivamente ai dati e alle attività svolte fino a questo momento.

Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Il bilancio dal punto di vista della formazione non può che essere positivo. E' un bilancio collegato anche al cosiddetto Programma Gol, attraverso il quale il Pnrr ha investito ben 5 miliardi di euro proprio sulle politiche attive e sulla formazione. Un programma molto complesso, con alti e bassi, elementi molto positivi e qualche chiaroscuro, ma complessivamente molto importante e anche esaltante, perché ha portato diverse innovazioni nel mercato del lavoro, nel modo di realizzare le politiche del lavoro nel nostro ordinamento; e soprattutto ha rotto il diaframma importantissimo che separava le attività di politiche attive vere e proprie dalla formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Formazione, Silvestri (Fond. Consulenti per lavoro): "Bilancio non può che essere positivo"

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