Formazione Silvestri Fond Consulenti per lavoro | Bilancio non può che essere positivo
In una dichiarazione recente, un rappresentante della Fondazione Consulenti per il Lavoro ha affermato che il bilancio relativo alla formazione non può che essere considerato positivo. La dichiarazione è stata rilasciata a Roma il 19 marzo e riguarda i risultati ottenuti nel settore della formazione professionale. La valutazione si riferisce esclusivamente ai dati e alle attività svolte fino a questo momento.
Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Il bilancio dal punto di vista della formazione non può che essere positivo. E' un bilancio collegato anche al cosiddetto Programma Gol, attraverso il quale il Pnrr ha investito ben 5 miliardi di euro proprio sulle politiche attive e sulla formazione. Un programma molto complesso, con alti e bassi, elementi molto positivi e qualche chiaroscuro, ma complessivamente molto importante e anche esaltante, perché ha portato diverse innovazioni nel mercato del lavoro, nel modo di realizzare le politiche del lavoro nel nostro ordinamento; e soprattutto ha rotto il diaframma importantissimo che separava le attività di politiche attive vere e proprie dalla formazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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