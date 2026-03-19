Fondazione Rosselli il 24 marzo il secondo dibattito sulla visione di Firenze

Il 24 marzo, la Fondazione Rosselli in via degli Alfani 101r organizza il secondo dibattito dedicato alla visione di Firenze. L'evento si svolge nel pomeriggio e vede la partecipazione di diversi relatori e pubblico interessato. La discussione si concentra sui temi legati alla città e alle sue prospettive future. La giornata si inserisce in un ciclo di incontri promossi dall'istituzione.

Firenze, 19 marzo 2026 – La Fondazione Rosselli, in via degli Alfani 101r, ospita il 24 marzo alle ore 17 il secondo colloquio 'Firenze: riflessioni e prospettive', un dibattito sull'urbanistica e sulla visione della città, a distanza di due anni dalla pubblicazione del Quaderno Rosselli dal titolo 'Firenze bella e possibile' (Quaderni del Circolo Rosselli 22024, Pacini Editore Pisa). Parteciperà il presidente del Consiglio comunale Cosimo Guccione. Tra gli interventi programmati quelli di Sergio Givone, Massimo Morisi, Andrea Barducci, Renzo Manetti, Mariella Zoppi. “Continua la nostra riflessione sulla città, i suoi problemi, le sue prospettive - ha dichiarato Spini -. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fondazione Rosselli, il 24 marzo il secondo dibattito sulla visione di Firenze Articoli correlati Fondazione Rosselli, il 9 marzo dibattito su prospettive e futuro di FirenzeFirenze, 5 marzo 2026 – Il 9 marzo alle ore 17 la Fondazione Rosselli ospita l'evento 'Firenze: riflessioni e prospettive', un momento di dibattito a... Referendum sulla giustizia, il 18 marzo evento alla Fondazione Rosselli con CassanoFirenze, 13 marzo 2026 – Si intitola 'Il referendum giustizia: problemi e prospettive' l'evento che la Fondazione Rosselli di Firenze organizza il 18... Altri aggiornamenti su Fondazione Rosselli Discussioni sull' argomento La democrazia non è un talk show: la tv incontra la politica. La presentazione del libro di Crapis; Il referendum giustizia: problemi e prospettive (18.03.2026). Fondazione Rosselli, il 24 marzo il secondo dibattito sulla visione di FirenzeFirenze, 19 marzo 2026 – La Fondazione Rosselli, in via degli Alfani 101/r, ospita il 24 marzo alle ore 17 il secondo colloquio 'Firenze: riflessioni e prospettive', un dibattito sull'urbanistica e su ... lanazione.it Fondazione Rosselli, il 9 marzo dibattito su prospettive e futuro di FirenzeTra gli interventi Sandro Rogari della Fondazione Nuova Antologia, Severino Saccardi di Testimonianze, Alberto Di Cintio di Bioarchitettura, Michele Morrocchi di Cultura commestibile e il presidente d ... msn.com 26 02 2026 presso Istituto degli Innocenti per il convegno “La sfida del Governo: Europa, Italia”, a cura della Fondazione Circolo Rosselli. - facebook.com facebook