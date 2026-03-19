Foggia rapinano un 74enne in carrozzina | arrestati

A Foggia, la Polizia di Stato ha arrestato due uomini di 28 e 32 anni sospettati di aver rapinato un uomo di 74 anni in carrozzina. L'episodio si è verificato recentemente e gli agenti hanno identificato e fermato i sospetti sulla base delle indagini condotte. I due sono ora in custodia e accusati di rapina aggravata.

FOGGIA: La Polizia di Stato trae in arresto un 28enne ed un 32enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata perpetrata ai danni di un 74enne in carrozzina. La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 28enne ed un 32enne ritenuti responsabili di una rapina aggravata perpetrata ai danni di un anziano in carrozzina. Grazie alla pronta segnalazione, le Volanti della Questura di Foggia si ponevano all’immediata ricerca dei presunti rei che venivano individuati e bloccati. Nella disponibilità degli stessi veniva rinvenuto il telefono cellulare che veniva dunque riconsegnato nonché diversi oggetti provento furto. Alla luce di ciò, il 28enne ed il 32enne venivano tratti in arresto e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, associati presso la locale Casa Circondariale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Foggia, rapinano un 74enne in carrozzina: arrestati Articoli correlati Minacciano e rapinano ragazzo sul bus: tre minorenni arrestatiAvevano minacciato e rapinato un ragazzo sul bus nel giorno di Capodanno: per questo, tre minorenni di età compresa tra 16 e 17 anni sono stati... Rapinano due minorenni in piazza Minghetti e fuggono in bus: arrestatiPesaro, 21 febbraio 2026 – Un bottino misero, una banconota da 10 euro e un pacchetto di sigarette, ma sufficiente per far scattare l’arresto per... Foggia, anziana 84enne rapinata in casa: cinque arresti