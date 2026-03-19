Florian Schieder parte forte nella prima prova di discesa a Kvitfjell Bene Paris Franzoni guardingo

Nella prima prova di discesa maschile a Kvitfjell, Florian Schieder ha mostrato un buon ritmo, mentre Paris e Franzoni hanno espresso un approccio più cauto. La sessione si è aperta con Miha Hrobat che ha segnato il miglior tempo in 1’48”34, stabilendo un primo riferimento importante. La gara prosegue con diversi atleti pronti a migliorare le proprie prestazioni sulla pista norvegese.

Si è alzato il sipario sulle finali della Coppa del Mondo di sci alpino. Nella prima prova della discesa maschile sulla pista di Kvitfjell è stato lo sloveno Miha Hrobat a firmare il miglior tempo (1’48”34). Alle sue spalle si è piazzato il canadese Cameron Alexander, che ha accusato un ritardo dalla vetta di 14 centesimi. Subito buone indicazioni per i colori azzurri, visto che al terzo posto si è piazzato Florian Schieder, staccato di 28 centesimi dalla testa della classifica. Quarto posto per l’austriaco Raphael Haaser (+0.44), che ha preceduto il connazionale Daniel Hemetsberger (+0.51). Sesto Dominik Paris (+0.53), che dimostra fin da subito il suo ottimo feeling su una pista in cui ha già vinto svariate volte in passato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Florian Schieder parte forte nella prima prova di discesa a Kvitfjell. Bene Paris, Franzoni guardingo Articoli correlati Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Casse al comando! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingo Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Mattia Casse primo! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingo Altri aggiornamenti su Florian Schieder È tornata l’Italjet: Florian Schieder sul podioL’Italjet continua a brillare in Val Gardena. Dopo i terzi posti di Dominik Paris in discesa e Giovanni Franzoni in superG, ne arriva un altro per il clan azzurro sulla Saslong. Stavolta a salire sul ... ilmessaggero.it Sci: cdm, Schieder terzo in discesa in Val Gardena, vince von AllmenTerzo podio in tre gare per l'Italia in Val Gardena, con Florian Schieder - 30 anni e sinora due volte strepitosamente secondo sulla mitica e terribile Streif di Kitzbuehel - terzo in 1.59.65 nella ... ansa.it