Fiumicino dimissioni per Travaglini | lascia il coordinamento con le associazioni balneari e la Regione

A Fiumicino, Stefano Travaglini ha lasciato il suo ruolo di coordinatore con le associazioni balneari e i rapporti con la Regione Lazio. La decisione è stata comunicata oggi, segnando la fine del suo incarico nelle funzioni di rappresentanza e dialogo tra le parti coinvolte. La sua uscita dal ruolo è stata ufficializzata con una comunicazione pubblica, senza ulteriori dettagli sul motivo della scelta.

Fiumicino, 19 marzo 2026 – Stefano Travaglini ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di coordinamento con le associazioni balneari e nei rapporti con la Regione Lazio. La decisione è stata formalizzata in una lettera indirizzata al sindaco di Fiumicino, Mario Baccini. Alla base della scelta — definita “senza alcun tipo di ripensamento” — vi sarebbe la constatazione di un mancato coinvolgimento nelle scelte operative e strategiche dell’amministrazione. Travaglini segnala una discrepanza tra il contributo elettorale e l’impegno profuso per la coalizione e l’attuale gestione politica, lamentando l’ingresso in maggioranza di figure in passato distanti dal progetto comune. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Futuro degli stabilimenti balneari, confronto Regione-associazioni: "Garantire la continuità del servizio"Le associazioni di rappresentanza del settore balneare e della cooperazione hanno incontrato questa mattina Paola Bissi, dirigente del settore... La Regione dichiara guerra all'abusivismo edilizio: più coordinamento con le Procure e un fondo per le demolizioniPrima riunione del presidente Antonio Decaro con il tavolo di contrasto all’abusivismo edilizio istituito presso la Regione Puglia - Sezione...