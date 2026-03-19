Firenze lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a Montughi

A Firenze, il 23 marzo alle 21, presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi’ in via Ferdinando Paoletti 36, si terrà un concerto con lo Stabat Mater di Rossini. La rappresentazione coinvolgerà un ensemble da camera, coro e orchestra, secondo un adattamento realizzato dal maestro Renato Insinna. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in un ambiente religioso.

Firenze, 4 marzo 2026 – Lunedì 23 marzo alle ore 21 presso la parrocchia ‘Immacolata e San Martino a Montughi ’ (via Ferdinando Paoletti 36) si terrà la rappresentazione dello Stabat Mater, per soli coro e orchestra in un adattamento per ensemble da camera realizzato dal maestro Renato Insinna. Solisti di canto: soprano Anastassiya Kozhukharova, contralto Ramona Peter, il tenore Leonardo Sgroi, basso Romano Martinuzzi. Coro Harmonia Cantata, maestro del coro Raffaele Puccianti, ensemble strumentale 'I solisti fiorentini', direttore Ladislau Petru Horvath. Gioachino Rossini, meglio noto come compositore di commedie brillanti e commoventi tragedie, compose lo Stabat Mater verso la fine della sua carriera, dopo aver smesso di comporre opere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a Montughi Articoli correlati Lo Stabat Mater di Pergolesi per il Concerto di Pasqua dell’Orchestra di Padova e del VenetoIn vista delle festività pasquali, l’Orchestra di Padova e del Veneto proporrà uno dei capolavori più intensi della musica sacra: giovedì 5 marzo... Approfondimenti e contenuti su Stabat Mater di Temi più discussi: Alla chiesa di San Biagio lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi; La grande musica classica in tournée nelle chiese di Legnano, Rescaldina e Marnate con lo Stabat Mater; ORCHESTRA DA CAMERA FIORENTINA, mer 11/3 al via la Stagione 2026; Napoli. Concerto di Pupo il 19 maggio, al teatro ‘Acacia’, dopo la riuscita tappa di Milano. Firenze, lo Stabat Mater di Rossini risuona nel concerto a MontughiIl 23 marzo presso la parrocchia Immacolata e San Martino ... msn.com Firenze, lo ‘Stabat Mater’ di Pergolesi risuona alla chiesa del Sacro Cuore al RomitoFirenze, 19 giugno2025 - Il 20 giugno alle ore 21 alla chiesa del Sacro Cuore al Romito in piazza Baldinucci, Thalida Fogarassi, soprano, Ramona Peter contralto, con Ladislau Petru Horvath violino e ... lanazione.it Venerdì 27 marzo, ore 19, da non perdere "Stabat Mater" di Pergolesi nella chiesa di San Ferdinando (Napoli, piazza Tristee e Trento) Ingresso gratuito. Giovanni Raso Napoli e il Mediterraneo #Napoli #stabatmater - facebook.com facebook