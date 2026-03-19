Fiorentina vola ai quarti | Pongracic sigla la vittoria dopo
La Fiorentina ha superato il Rakow con un risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari, assicurandosi un passaggio ai quarti di finale della Conference League. Pongracic ha segnato il gol decisivo che ha portato la squadra viola avanti nel punteggio e ha determinato la vittoria finale. La partita si è svolta con entrambe le squadre impegnate in una lotta intensa fino al fischio finale.
La vittoria della Fiorentina contro il Rakow, conclusasi con un risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari, ha permesso alla squadra viola di accedere ai quarti di finale della Conference League. L’incontro disputato all’ArcelorMittal Park si è trasformato in una battaglia incerta dove la pareggio iniziale del primo tempo ha lasciato spazio a un secondo atto drammatico. Il successo ottenuto non è solo sportivo ma rappresenta un momento chiave per la fiducia interna del gruppo guidato da Vanoli. L’atmosfera al campo era tesa, con il Rakow che spingeva fino all’ultimo minuto, portando persino il portiere in attacco nella fase finale. Tuttavia, l’intervento decisivo è arrivato grazie a Pongracic, che ha siglato la vittoria con un tiro dalla propria metà campo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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