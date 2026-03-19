Fiorentina vola ai quarti | Pongracic sigla la vittoria dopo

La Fiorentina ha superato il Rakow con un risultato di 2-1 dopo i tempi supplementari, assicurandosi un passaggio ai quarti di finale della Conference League. Pongracic ha segnato il gol decisivo che ha portato la squadra viola avanti nel punteggio e ha determinato la vittoria finale. La partita si è svolta con entrambe le squadre impegnate in una lotta intensa fino al fischio finale.