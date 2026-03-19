Fiorentina Inter probabili formazioni | Vanoli ritrova Kean Chivu rinuncia a Thuram?

La 30ª giornata di Serie A si conclude allo stadio Artemio Franchi con una sfida tra Fiorentina e Inter. La squadra viola potrebbe schierare Kean in attacco, mentre Chivu potrebbe rinunciare a Thuram. La partita mette di fronte due club con situazioni diverse in classifica, e le formazioni probabili sono al centro delle analisi prima del calcio d’inizio.

Fiorentina Inter probabili formazioni. Il sipario della 30^ giornata di Serie A si chiuderà nella suggestiva cornice dello stadio Artemio Franchi, teatro di una sfida tra due compagini che navigano in acque diametralmente opposte. Da una parte la Fiorentina, incredibilmente invischiata in una lotta salvezza che vede lo spettro della zona retrocessione a soli 4 punti; dall’altra l’ Inter, lanciata verso la conquista dello scudetto ma costretta a gestire un’infermeria sempre più affollata. Alle ore 20:45 di domenica, la Viola cercherà di dare continuità alla vittoria contro la Cremonese, potendo contare sul pieno recupero di Moise Kean, mentre i nerazzurri dovranno dimostrare solidità nonostante le assenze pesanti. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Probabili formazioni Inter Juventus: Spalletti perde un big, Chivu ritrova Barella e Calha Tutti gli aggiornamenti su Fiorentina Inter Temi più discussi: Probabile Formazione - 30° Giornata; Fantacalcio, le probabili formazioni della 30ª giornata di Serie A 2025/26; Fiorentina, turnover per Vanoli in Conference: chi gioca e chi no; Inter, come sta Lautaro? Sensazioni negative in vista della Fiorentina. Rakow-Fiorentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli sfida i polacchi nel ritorno degli ottavi di finale. Si riparte dal 2-1 dell'andata al Franchi ... tuttosport.com Conference League 2025-2026: Rakow-Fiorentina, le probabili formazioniRitorno degli ottavi di Conference League alle 18.45, i viola, forti del vantaggio dell'andata, puntano ai quarti. sportal.it Lautaro, Bastoni, Calha e Mkhitaryan: chi recupera e chi no per Fiorentina-Inter - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, torna a parlare Chivu: fissata la conferenza della vigilia x.com