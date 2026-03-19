Fiorentina Inter numeri e precedenti | tutto quello che c’è da sapere

La Fiorentina e l’Inter si preparano a sfidarsi nell’ultimo turno di Serie A prima della pausa per le Nazionali. Le due squadre hanno storicamente una serie di incontri e numeri che caratterizzano il loro confronto. La partita si svolge in un momento in cui entrambe cercano punti importanti in classifica. I precedenti tra le due formazioni sono numerosi e variegati.

Fiorentina Inter. L’ultimo atto della Serie A prima della sosta per le Nazionali mette di fronte due mondi opposti. Domenica 22 marzo alle 20:45, l’ Artemio Franchi sarà il palcoscenico della sfida numero 192 tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri di Cristian Chivu arrivano in Toscana forti di un bilancio storico favorevole (74 vittorie a 46 in campionato) e del ricordo del netto 3-0 dell’andata, firmato dalla doppietta di Calhanoglu e dal sigillo di Sucic. Tuttavia, le statistiche avvertono la capolista: quando si gioca a Firenze, la musica cambia radicalmente, con i viola che vantano 30 successi interni contro i soli 22 della Beneamata. Il divario tecnico tra le due squadre emerge prepotentemente dai numeri offensivi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Articoli correlati Leggi anche: Inter Genoa, numeri e precedenti: tutto quello che c’è da sapere Leggi anche: Como Inter, numeri e precedenti: tutto quello che c’è da sapere INTER-FIORENTINA: IL PALLONE DI BASTONI USCITO DI MEZZO METRO Una raccolta di contenuti su Fiorentina Inter Temi più discussi: Fiorentina-Inter, la guida completa; Fiorentina-Inter, Chivu ritrova Calhanoglu per il rush scudetto; Fiorentina-Inter, Sky o DAZN? Ecco dove vederla in tv e streaming; FLASH - Bastoni sta meglio, fiducia per Fiorentina-Inter: le ultime sul difensore e sulle condizioni di Lautaro. Fiorentina, in cammino verso il centenario. Brizi, il gol al 90esimo e l’Inter. Quel tiro all’incrocio che aiutò la salvezzaDomenica 22 marzo va in scena la sfida tra viola e nerazzurri, con un famoso precedente tra scudetto e lotta per restare in A ... msn.com Viviano: Fiorentina? Fossi in loro farei turnover contro l’Inter perché…Le parole dell'ex portiere a proposito della sfida che attende l'Inter di Chivu contro una squadra con una classifica complicata ... fcinter1908.it Lautaro, Bastoni, Calha e Mkhitaryan: chi recupera e chi no per Fiorentina-Inter - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, torna a parlare Chivu: fissata la conferenza della vigilia x.com