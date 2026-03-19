Fiorentina Inter novità importanti sugli infortunati! Intanto oggi giornata di riposo per i nerazzurri

Oggi i nerazzurri hanno avuto un giorno di riposo, ma in vista della sfida contro la Fiorentina, il tecnico ha ricevuto aggiornamenti significativi sugli infortunati. Per la partita di domenica al Franchi, ci sono novità importanti riguardo alle condizioni di alcuni giocatori. La squadra si prepara in modo specifico, mentre le notizie sugli infortunati vengono comunicate ufficialmente.

Inter News 24 Fiorentina Inter, nonostante il giorno di riposo, verso il match del Franchi, Chivu riceve novità importanti sul fronte infortuni. Le ultime. Cristian Chivu ha concesso un giorno di riposo all’ Inter, che riprenderà gli allenamenti domani, in vista della sfida di campionato contro la Fiorentina. L’appuntamento, in programma domenica, si avvicina e alcuni giocatori sono già pronti a tornare a disposizione per questa importante trasferta. Recuperi e dubbi per Fiorentina-Inter. Hakan Calhanoglu è stato dichiarato recuperato al 100% e sarà sicuramente disponibile per la partita di Firenze. La sua presenza in campo rappresenta una buona notizia per l’Inter, che può contare sul centrocampista turco per questa sfida cruciale. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Fiorentina Inter, novità importanti sugli infortunati! Intanto oggi giornata di riposo per i nerazzurri Articoli correlati Infortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Cos’è successo oggi alla Continassadi Marco BaridonInfortunati Juve: Thuram torna in gruppo, novità importanti su Vlahovic e Milik. Appiano Gentile Inter: giornata di riposo per i nerazzurri, domani la sfida contro il LecceMercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina Inter Temi più discussi: Inter verso Firenze, Bastoni lavora parzialmente col gruppo; Fiorentina-Inter, dove vederla in tv; Verso Fiorentina-Inter: Calhanoglu in gruppo, le novità su Bastoni e Lautaro Martinez; Fiorentina-Inter, Calhanoglu ci sarà! Ieri allenamento col gruppo. In campo da titolare?. Inter, Calhanoglu recupera: pronto per la sfida con la FiorentinaHakan Calhanoglu torna ad allenarsi con l’Inter. Recupero completo in vista della sfida contro la Fiorentina di domenica. europacalcio.it Sky Sport - Novità importanti sul recupero di Bastoni. Ecco cosa filtra verso la FiorentinaL'Inter si sta allenando in vista della cruciale trasferta contro la Fiorentina, prevista domenica 22 marzo alle ore 20:45, nella quale potrà giocarsi molto delle sue ambizioni scudetto. Per la gara c ... msn.com Lautaro, Bastoni, Calha e Mkhitaryan: chi recupera e chi no per Fiorentina-Inter - facebook.com facebook Fiorentina-Inter, torna a parlare Chivu: fissata la conferenza della vigilia x.com