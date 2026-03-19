A Merano, la preghiera di fine Ramadan si svolge esclusivamente tra uomini, secondo quanto indicato dalla locandina dell’Associazione Pace. La manifestazione vieta la partecipazione delle donne, che sono invitate a restare a casa. La decisione ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori spiegazioni ufficiali riguardo questa scelta.

In nome dell’inclusione. Sì, ma a casa degli altri. Si potrebbe riassumere così la preghiera in occasione della festa di fine Ramadan che, come si evince dalla locandina dell’Associazione Pace di Merano, non prevede la presenza delle donne. “ Vietato portarle ” scrivono. Il Giornale, chiamando il numero presente sull’invito, ha parlato con il responsabile del centro che ha spiegato come questa preghiera, secondo la religione, abbia un ruolo rilevante più per il sesso maschile e che, quindi, per ragioni (anche) di spazio, quello femminile può tranquillamente dileggiarsi in altro. Nessun problema, quindi, se loro si sentono escluse. A denunciare l’episodio è l’europarlamentare della Lega Anna Maria Cisint: “ Sottomessa, oggettificata, subalterna, questa è la donna per i frequentatori di questa moschea e di troppe altre in tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fine Ramadan a Merano, preghiera solo per uomini: “Vietato portare donne”

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