Final Four Serie A donne | Borgonese Noventa Bassa Valle e Auxilium per lo scudetto del volo

Sabato 21 e domenica 22 marzo si svolge la Final Four della Serie A donne di bocce alla bocciofila Mugnai di Feltre. Le squadre partecipanti sono Borgonese, Noventa, Bassa Valle e Auxilium. In semifinale, Borgonese incontra Bassa Valle e Noventa affronta Auxilium. La finalissima è prevista per domenica mattina e sarà trasmessa in diretta su Topbocce.

La Serie A femminile del Volo entra nel vivo con la Final Four 2026, pronta a offrire due giorni di spettacolo nella bocciofila Mugnai di Feltre. Sabato 21 e domenica 22 marzo, le quattro squadre che hanno dominato la regular season – Noventa, Bassa Valle Helvetia, Borgonese Gruppo Lai e Auxilium Bertolotto Porte – si sfideranno per il titolo di campionesse d’Italia. Tre delle quattro partecipanti confermano la loro presenza rispetto allo scorso anno, con l’Auxilium che prende il posto del Buttrio, eliminato dalla semifinale 2025 contro la Borgonese. Quest’ultima torna a Feltre con il prestigio di campione in carica, forte del quinto scudetto conquistato lo scorso anno a Biella grazie a una rimonta spettacolare che ha ribaltato il risultato degli spareggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Final Four Serie A donne: Borgonese, Noventa, Bassa Valle e Auxilium per lo scudetto del volo Articoli correlati Volo donne, festa per Auxilium Saluzzo: Final Four e riconoscimento FIB Top TeamCala il sipario sulla regular season della Serie A del volo femminile e il verdetto dell’ultima giornata premia l’Auxilium Saluzzo, che conquista la... Ginestra Fiorentina, concluso l’intervento di messa in sicurezza del torrente Pesa. In arrivo nuovi finanziamenti per la bassa valleIl 2025 si è chiuso con un importante intervento di messa in sicurezza sul torrente Pesa, in prossimità dell’abitato di Ginestra Fiorentina, e con la... Approfondimenti e contenuti su Final Four Serie Temi più discussi: Serie A2, Coppa Italia: l’Orange Futsal raggiunge Russi, Formia e Messina in Final Four; IeBL A2, lo spettacolo del gaming alla Final Four di Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Final Four di Coppa Italia LNP 2026 Old Wild West; Federazione Italiana di Bocce - Serie A: spettacolo nell’ultima giornata tra sorprese e verdetti per le Final Four 2026. Final four Serie A donne: Borgonese, Noventa, Bassa Valle e Auxilium per lo scudetto del voloAppuntamento sabato 21 e domenica 22 marzo la bocciofila Mugnai di Feltre. In semifinale Borgonese sfida Bassa Valle, mentre Noventa affronta Auxilium, con la finalissima in programma domenica mattina ... msn.com Presentata la Final Four della Coppa Italia LNP: il calendario e gli orari delle sfideLa Sala Conferenze del Corriere dello Sport a Roma ha ospitato la presentazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2024 Old Wild West, che si svolgerà sabato 16 marzo e domenica 17 prossimi nel ... romatoday.it UFFICIALE | Playoff Serie C dal 3 maggio, Final Four tra 24 maggio e 7 giugno. Playout il 9 e 16 maggio. - facebook.com facebook COPPA CAMPANIA MASCHILE FINAL FOUR SERIE C2 2025/2026 Palazzetto dello Sport D. D'Alise - Casoria (NA) 7-8 marzo 2026 SEMIFINALI Sabato 7 marzo h. 18.30 Sport Striano–Real Agerola Futsal Sabato 7 marzo h. 20.30 Polisportiva Limatola–Futsa x.com