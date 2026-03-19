Filma i poliziotti e li mette su Tik Tok Giovane arrestato per resistenza Sostiene che ce l’hanno con lui

Da lanazione.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane è stato arrestato a Siena per resistenza dopo aver filmato alcuni poliziotti e averli pubblicati su TikTok. Secondo quanto dichiarato dall’arrestato, le forze dell’ordine avrebbero avuto un atteggiamento ostile nei suoi confronti. La vicenda riguarda un episodio recente e il ragazzo afferma che la tensione con le forze dell’ordine sia legata a un suo precedente contenzioso, che però lui sostiene essere ormai chiuso.

di Laura Valdesi SIENA E’ tornato. Questa volta, però, non per chiedere spiegazioni sulla sua denuncia che è stata archiviata, così almeno sostiene. Né per cercare qualche giudice, come avvenne il 9 gennaio scorso quando seminò il caos a palazzo di giustizia e nello zaino la polizia gli trovò anche un coltellino. Il giovane ghanese è arrivato in tribunale accompagnato da due volanti della questura. Quattro agenti l’hanno portato al terzo piano dove stava facendo udienza il giudice Alessandro Solivetti Flacchi. Aveva le manette, si è messo a sedere in attesa della convalida dell’arresto, i poliziotti seduti tutti intorno. Perché il giovane ha dimostrato di essere irruento e di perdere il controllo, meglio essere prudenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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