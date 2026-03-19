Stasera su Sky Cinema e NOW sarà possibile seguire una selezione di film che include commedie italiane, cult internazionali, film d’azione, di fantascienza e opere di cinema d’autore. La programmazione per giovedì 19 marzo 2026 presenta diverse proposte di genere, offrendo agli spettatori un’offerta varia e diversificata. La serata si configura come un’occasione per scegliere tra diverse tipologie di film in base ai propri gusti.

Il palinsesto di Sky Cinema e NOW propone una serata ricca e trasversale, capace di spaziare dalla commedia italiana ai grandi cult internazionali, passando per azione, fantascienza e cinema d’autore Scopri la programmazione completa. Su Sky Cinema Uno HD e NOW alle 21.15 (canale 301) torna Chiedimi se sono felice, commedia cult con il trio Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti insieme a Marina Massironi. Il film racconta il legame. su Digital-News.it Il palinsesto di Sky Cinema e NOW propone una serata ricca e trasversale, capace di spaziare dalla commedia italiana ai grandi cult internazionali, passando per azione, fantascienza e cinema d’autore Scopri la programmazione completa. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Film stasera Sky Cinema e NOW, da Chiedimi se sono felice a Into the Wild - Giovedi 19 Marzo 2026

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