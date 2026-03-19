Fight Day Stories su Taekwondo Plus

Due giorni di Campionati Italiani Junior di Taekwondo si sono svolti ad Anzio, con atleti provenienti da diverse regioni che si sono sfidati sul tatami. La manifestazione è stata documentata attraverso il racconto di Fight Day Stories, che ha seguito le gare e gli incontri più significativi. L'evento ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti in rappresentanza di varie società sportive.

Due giorni di Campionati Italiani Junior ad Anzio racchiusi in un racconto parallelo che segue Abderrahman Touiar (-58kg) e Clio Sottile (-55kg) dal primo riscaldamento all’ultimo secondo di gara Non è la cronaca di un torneo, ma un’immersione nel “dietro le quinte” psicologico e fisico del Taekwondo: i silenzi nei corridoi, la tensione dell’attesa, il rito della vestizione e il respiro corto tra i round. Il filo conduttore è la voce dei coach microfonati, unica guida nel caos del palazzetto, capace di svelare la tattica e la gestione emotiva nei momenti critici. Mentre i match scorrono attraverso highlight essenziali e legati alle reazioni a bordo tatami, il video esplora come cambia la testa dell’atleta tra un incontro e l’altro. 🔗 Leggi su Sportface.it

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Fight Day Stories. L’accesso esclusivo e l’emozione del percorso. Non è solo una gara, è quello che succede quando le luci si accendono e il battito accelera. “Fight Day Stories” ti porta dietro le quinte dei Campionati Italiani Junior di Anzio, dove il sudor - facebook.com facebook

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