Fiera di San Giuseppe tra preoccupazioni e idee di rilancio del comparto agricolo

Durante la Fiera di San Giuseppe, si sono confrontati rappresentanti del settore agricolo e organizzatori per discutere delle sfide attuali e delle iniziative di rilancio. Sono state presentate nuove idee per promuovere i prodotti locali e rafforzare il comparto, coinvolgendo aziende e istituzioni. L’evento ha visto anche interventi di esperti e operatori, che hanno condiviso le proprie esperienze e prospettive.

Tempo di lettura: 3 minuti La valorizzazione del settore dell’ agroalimentare, la cultura ed il turismo sono le coordinate dell’iniziativa alla base della tradizionale Fiera di San Giuseppe che ufficialmente apre i battenti domani, ma che oggi ha vissuto il suo prologo con un convegno-dibattito nell’area attrezzata ricavata nel parcheggio dello Stadio Vigorito. Nel pomeriggio di domani, il taglio del nastro, ma l’evento introduttivo ha visto la presenza dell’assessore regionale all’agricoltura Maria Carmela Serluca, con Confagricoltura, Confartigianato e Coldiretti. A moderare e coordinare il Convegno è stato il presidente dell’Archeoclub Francesco Morante che ha sottolineato: “ Focalizziamo l’attenzione sull’economia, le prospettive e i territori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiera di San Giuseppe, tra preoccupazioni e idee di rilancio del comparto agricolo Articoli correlati Via alla Fiera di San Giuseppe: una giornata tra musica e spettacoli circensiOSTUNI - La tradizionale Fiera di San Giuseppe del 19 marzo si arricchisce quest'anno di un ricco calendario di eventi collaterali. Iniziative tra San Giuseppe Jato e San Cipirello a 30 anni dall'omicidio del piccolo Giuseppe Di MatteoDa domani a lunedì si terranno tra San Cipirello e San Giuseppe Jato una serie di iniziative dedicate alla memoria di Giuseppe Di Matteo, assassinato... Approfondimenti e contenuti su Fiera di San Giuseppe tra... Temi più discussi: Fiera di San Giuseppe: lascia la macchina…prendi la navetta gratuita!; Modifiche alla viabilità Fiera di San Giuseppe; Domenica la fiera di San Giuseppe, le modifiche alla viabilità; Fiera di San Giuseppe, in arrivo 500 bancarelle: ecco tutte le strade interessate dai divieti. Fiera di San Giuseppe alla Spezia 2026: percorso dei 600 banchi, orari e novitàLa Spezia, 17/03/2026. Torna una delle manifestazioni fieristiche più attese in Liguria. Da mercoledì 18 a venerdì 20 marzo 2026 appuntamento con la Fiera di San Giuseppe alla Spezia - festa patronale ... mentelocale.it Querceta in festa per la Fiera di San Giuseppe, Adami: Possiamo migliorareTradizionale mercato nelle strade del centro, con spazio anche all'esposizione di animali e i cavallini del Forte per i più piccoli. Soddisfatta l'amministrazione comunale che vuole migliorare alcune ... noitv.it Ritorna la Fiera di San Giuseppe a Caselle! Arte, mercatini, campanari, giochi e laboratori per bambini, concerto bandistico, aperitivo con DJ set: un evento per tutta la famiglia. Dalle ore 14 alle ore 20, di sab - facebook.com facebook