Il festival Demarcazioni si svolgerà nei prossimi tre giorni e coinvolgerà cento relatori in quaranta eventi. L’evento, primo in Italia dedicato alla geopolitica e alle relazioni internazionali, si terrà con l’obiettivo di discutere delle trasformazioni in corso nel mondo. Tra i partecipanti ci saranno rappresentanti di spicco provenienti da diversi settori, tra cui politica e accademia.

Una full immersion di tre giorni per parlare di cosa sta accadendo nel mondo. Demarcazioni, il primo festival in Italia interamente dedicato alla geopolitica e alle relazioni internazionali, prenderà il via domani. Nelle quattro location allestite (teatro dei Filarmonici, pinacoteca civica, bottega terzo settore e libreria Rinascita) si susseguiranno 100 relatori per oltre 40 appuntamenti. Il festival è un progetto dell’associazione culturale Demarcazioni e della casa editrice romana Paesi Edizioni, organizzato insieme all’Arengo. Partendo proprio dai più giovani, coinvolti anche grazie alle scuole e alle università. "Siamo orgogliosi di ospitare ad Ascoli la prima edizione di Demarcazioni, festival della geopolitica, un’iniziativa di straordinario valore culturale – commenta il sindaco Marco Fioravanti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival Demarcazioni. Cento relatori, 40 eventi. Da Caracciolo a Di Maio

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