Il 19 marzo si celebra la Festa del Papà, giornata dedicata alla figura di San Giuseppe e ai padri in generale. In tutta Italia, i bambini realizzano disegni, scrivono biglietti e preparano piccoli regali per i loro padri. Questa ricorrenza coinvolge famiglie di diverse situazioni, incluse quelle con padri separati, spesso poco visibili nella società.

Il 19 marzo, giorno dedicato alla Festa del Papà e alla figura simbolica di San Giuseppe, in tutta Italia i bambini preparano disegni, piccoli regali e pensieri per i loro padri. È una giornata che celebra la paternità come punto di riferimento affettivo ed educativo nella crescita dei figli. Ma dietro questa ricorrenza, che richiama valori di famiglia e presenza, esiste anche una realtà meno visibile e spesso poco raccontata: quella dei padri che questa festa la vivono tra nostalgia, distanza e difficoltà. Sono i papà che non ci sono più e che vengono ricordati con affetto e gratitudine dai figli. Ma sono anche i padri che, pur essendo vivi e desiderosi di esercitare pienamente il proprio ruolo, incontrano ostacoli nel mantenere un rapporto quotidiano con i propri figli dopo una separazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Festa del Papà: il volto invisibile dei padri separati

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