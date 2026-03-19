Oggi si celebra la festa di San Giuseppe, considerato il padre putativo di Gesù. In questa giornata si rivolgono gli auguri a tutti i padri, sottolineando il ruolo di figura paterna. La ricorrenza si tiene ogni anno in questa data, e viene condivisa da molte persone che vogliono ringraziare i loro padri. La celebrazione è diffusa in diverse parti del mondo.

Si celebra oggi San Giuseppe, padre putativo di Gesù. È per tutti la festa del papà. Auguri a tutti i padri. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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