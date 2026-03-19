Festa del papà 2026 al Colosseo Cgil e studenti | Vogliamo il congedo paritario

Questa mattina a Roma, davanti al Colosseo, Cgil, Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari hanno srotolato uno striscione con la scritta: “Ma quale festa?! Vogliamo il congedo paritario”. L’azione ha attirato l’attenzione dei passanti e dei media locali, portando all’attenzione della pubblica discussione la richiesta di un congedo di paternità uguale a quello di maternità.

“Ma quale festa?! Vogliamo il congedo paritario”. Questa la scritta sul grande striscione che questa mattina Cgil, Rete degli Studenti Medi e Unione degli Universitari hanno srotolato davanti al Colosseo, a Roma. Il flash mob organizzato da Confederazione e associazioni studentesche fa parte di una campagna di sensibilizzazione e rivendicazione creata in occasione della Festa del papà “per denunciare la recente bocciatura della proposta che avrebbe introdotto una riforma strutturale dei congedi parentali, per rilanciare la richiesta di un congedo di paternità paritario e pienamente retribuito e riportare al centro del dibattito pubblico il tema della condivisione della cura e della genitorialità”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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