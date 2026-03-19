Ferrara | 18.000 posti e 940 milioni di euro dall’artigianato

A Ferrara il settore artigiano dimostra di essere ancora molto attivo, con circa 18.000 posti di lavoro e un investimento di 940 milioni di euro. I dati evidenziano come il comparto contribuisca in modo significativo all’economia locale. Il numero di occupati e il capitale investito sono due indicator che riflettono la salute e l’importanza dell’artigianato nella città.

Il tessuto produttivo di Ferrara sta registrando numeri che confermano la vitalità del settore artigiano, con quasi 18.000 posti di lavoro garantiti da oltre 7.951 sedi attive. Questi dati evidenziano come l’artigianato non sia un relitto del passato, ma un motore economico che genera oltre 940 milioni di euro di valore aggiunto diretto per il territorio. La forza dell’imprenditoria locale risiede nella capacità di esportare prodotti e servizi oltre i confini nazionali, integrandosi in filiere più ampie o gestendo vendite dirette all’estero. Secondo le valutazioni dei responsabili della Camera di Commercio di Ferrara Ravenna, questa apertura internazionale è fondamentale per la crescita socio-economica delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ferrara: 18.000 posti e 940 milioni di euro dall’artigianato Articoli correlati ISEE 2025, oltre 11 milioni di DSU presentate con incremento di 600.000 unità: il valore medio si attesta a 17.639 euro, quasi quattro milioni di famiglie sotto la soglia dei 10.000Nel 2025 le dichiarazioni sostitutive uniche presentate per ottenere l'ISEE hanno raggiunto quota 11. Ferrara: 40 posti nuovi all’asilo ‘I Girasoli’ grazie a 2 milioniFerrara Investe nel Futuro dell’Infanzia: Completato l’Ampliamento dell’Asilo Nido ‘I Girasoli’ con Fondi Pnrr L’asilo nido ‘I Girasoli’ di Ferrara... Una raccolta di contenuti su Ferrara 18 000 posti e 940 milioni di... Discussioni sull' argomento Attraverso Ferrara tra passato e presente con le foto di Marco Andreani alla Galleria del Carbone. Inaugurazione sabato 14 marzo 2026 alle 18:00; La pallamano in campo | Risultati e match report; Autista aggredita sul bus. La rabbia dei sindacati: Chiudere il posto guida; Bondeno è il posto più brutto del mondo: era una gag ma il sindaco si arrabbia: Va bene la satira ma... FIERE 21/22 Marzo 2026 !!! ESOTIKA PET SHOW https://www.esotikapetshow.it/fiera/ferrara-21-22-marzo-2026/ - facebook.com facebook Pasticcio di maccheroni: dove mangiare il piatto più iconico di Ferrara - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/rubric… x.com