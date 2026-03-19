Fermato il giro di spaccio Tre arresti dei carabinieri Sono tutti giovanissimi

I carabinieri hanno arrestato tre giovani coinvolti in un giro di spaccio nel centro urbano. Durante controlli di routine, sono state sequestrate numerose dosi di hashish e cocaina, trovate pronte per essere distribuite. L’attività illecita era evidente nei traffici quotidiani e nelle sostanze sequestrate in varie operazioni. I tre fermati sono tutti molto giovani e sono stati portati in caserma.

Fiumi di droga sulla città tanto che in normali controlli spuntano decine di dosi di hashish e cocaina pronte per lo spaccio. Tre arresti dei carabinieri, in due distinte operazioni, con l’accusa di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti nella giornata di sabato scorso, circostanza che fa ipotizzare che la droga fosse destinata al mercato del fine settimana, in cui la richiesta di stupefacenti è maggiore. I militari del Norm hanno controllato due ragazzi, un 20enne italiano ed un 21enne straniero, notati con fare sospetto in Strada Santa Filomena, in un campetto da calcio nel parco Angeli: la loro insofferenza nella fase... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fermato il giro di spaccio. Tre arresti dei carabinieri. Sono tutti giovanissimi Articoli correlati Spaccio nel centro di Catania: blitz dei Carabinieri, due arrestiABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione mirata nel cuore della città Un intervento mirato dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Catania... "Game Over" dei carabinieri a Randazzo, duro colpo alle piazze di spaccio: 14 arrestiSono ritenute responsabili, in concorso, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, acquisto, detenzione... GESTIVA UN TRAFFICO DI DROGA A 73 ANNI, ARRESTATO DAI CARABINIERI | 10/10/2025 Tutti gli aggiornamenti su Fermato il giro di spaccio Tre arresti... Temi più discussi: Fermato il giro di spaccio. Tre arresti dei carabinieri. Sono tutti giovanissimi; Verbania, nascondeva la cocaina nelle tasche del gilet durante il giro di spaccio a Intra: arrestato; Il giornalista-manager tra televisione e grandi aziende: chi è l'uomo arrestato per pedofilia. In manette anche la compagna insegnante; Il regolamento di conti in Barriera e il kg e mezzo di hashish: cosa sappiamo del giovane arrestato per droga. Incredibile a Rimini: ubriaco al volante fermato 2 volte nel giro di 30 minutiTutto inizia in via Circonvallazione Meridionale. Un uomo di 46 anni viene fermato a un posto di controllo. Gli agenti mostrano la paletta e così il conducente non può fare altro che accostare e ... ilrestodelcarlino.it Viaggia senza assicurazione. Fermato e sanzionatoE due. Per la seconda volta nel giro di poche settimane gli agenti della Polizia Locale di Lucca hanno dovuto fermare un veicolo che dalle banche dati risultava sprovvisto di copertura assicurativa ... lanazione.it Il centrocampista si è fermato per problemi all'inguine durante la partita del Newcastle contro il Barcellona - facebook.com facebook A #PresaDiretta parleremo del Ponte sullo Stretto, fermato dalla Corte dei Conti, e dei nodi che il governo dovrà affrontare. Approfondiremo poi il tema dell’intelligenza artificiale e le sfide che porta con sé. Domenica alle 20:30 su #Rai3 x.com