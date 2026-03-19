Una donna ha accoltellato la propria figlia, Valentina Sarto, di 41 anni, in una camera da letto, infilandole tra i sei e gli otto fendenti tra schiena e collo. Dopo aver agito, ha chiamato la figlia e le ha comunicato di averla colpita, dicendo che stava molto male. La vicenda si è verificata a Valtesse, portando alla scoperta di una scena drammatica.

LA TRAGEDIA. A Valentina Sarto, 41 anni, inferti 68 fendenti tra la schiena e il collo in camera da letto. Il marito Vincenzo Dongellini, 49 anni, ha poi tentato di togliersi la vita: è piantonato in ospedale. «Ho colpito Valentina: sta male, molto male». Poche parole e piuttosto confuse. Ma sufficienti ad allarmare la figlia di Vincenzo Dongellini e a spingerla ad avvertire il 112 dalla sua casa in provincia di Cremona: «È successo qualcosa di grave nella casa di mio padre a Bergamo, in via Pescaria: andate a vedere». Pochi minuti più tardi la polizia e i vigili del fuoco hanno sfondato la porta dell’abitazione di Valtesse e trovato... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Discussioni sull' argomento Femminicidio di Valtesse: la accoltella e poi chiama la figlia: Ho colpito Valentina, sta molto male; Femminicidio a Bergamo: Valentina Sarto uccisa dal marito. A dare l’allarme la figlia dell’uomo; Uccisa a coltellate in casa dal marito in via Pescaria, Valtesse: addio a Valentina Sarto, 41 anni; Valentina uccisa dal marito da cui si stava separando. Lui la minacciava, sapeva che era innamorata di un altro.

Femminicidio di Valtesse: la accoltella e poi chiama la figlia: «Ho colpito Valentina, sta molto male»A Valentina Sarto, 41 anni, inferti 6/8 fendenti tra la schiena e il collo in camera da letto. Il marito Vincenzo Dongellini, 49 anni, ha poi tentato di togliersi la vita: è piantonato in ospedale. ecodibergamo.it

Stamattina la tranquillità di via Pescaria, zona San Colombano (Valtesse), è stata lacerata dalla tragedia https://primabergamo.it/cronaca/donna-uccisa-a-coltellate-in-casa-dal-marito-in-via-pescaria-a-valtesse/ - facebook.com facebook