A Bergamo, emergono nuovi dettagli sul femminicidio attraverso i messaggi vocali inviati dal marito a Valentina, che non sono stati mai accompagnati da una denuncia formale. Una persona vicina alla vittima ha riferito di avere in suo possesso le registrazioni delle comunicazioni in cui lui si arrabbiava. La donna aveva consigliato a Valentina di registrare quei momenti.

“Ho qui i messaggi vocali che mi mandava. Le avevo detto di registrare tutto quando lui si arrabbiava e lei poi me li mandava”. È da questa testimonianza di Moris Panza che prende avvio la ricostruzione del caso di Valentina Sarto, 41 anni, la barista che sarebbe stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni, ora arrestato e piantonato in ospedale. Il “Corriere della Sera” riporta il racconto dell'uomo che negli ultimi mesi aveva iniziato una relazione con la vittima e che descrive un'escalation di tensione e presunte minacce. Panza spiega: “Le avevo detto mille volte di andare via da casa o almeno dalla sua amica a Seriate”. Racconta di sms e vocali che, a suo dire, documenterebbero le minacce del marito. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Femminicidio Bergamo, i vocali del marito a Valentina e la denuncia mai presentata

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