Federconsumatori per il ‘No’ La riforma non aiuta i cittadini

Federconsumatori Lucca invita i cittadini a votare No al referendum costituzionale di domenica e lunedì prossimi, sostenendo che la riforma in discussione non apporta benefici agli utenti. La organizzazione ha diffuso un comunicato per esprimere la propria posizione e incoraggiare il voto contrario alla modifica proposta.

Federconsumatori Lucca invita a votare No al referendum costituzionale di domenica e lunedì prossimi. "Ci saremmo aspettati un intervento legislativo sul sistema giudiziario – si legge in una nota – che fosse rivolto ad accelerare i tempi dei processi, a dare risposte concrete ai cittadini, a semplificare le procedure e favorire l’accesso alla giustizia. Invece, la modifica delle norme costituzionali proposta dalla maggioranza non affronta nessuno dei problemi che interessano i cittadini. La riforma costituzionale – anche se non è scritto esplicitamente nel testo – è sostanzialmente rivolta alla modifica degli equilibri tra i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario, così come attualmente definiti dalla Costituzione". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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