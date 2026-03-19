Federalismo e migraniti | le battaglie storiche

Oggi si è spento a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e protagonista della scena politica italiana degli ultimi quarant’anni. La sua figura ha segnato diverse battaglie legate al federalismo e alle questioni migratorie, lasciando un’impronta significativa nel panorama politico nazionale. La sua morte rappresenta un momento di riflessione sulla storia del movimento politico che ha guidato.

Si è spento oggi a 84 anni Umberto Bossi, fondatore della Lega Nord e figura centrale della politica italiana degli ultimi quarant'anni. Il Senatur, da tempo lontano dalla scena pubblica per l'aggravarsi delle sue condizioni di salute, lascia un'eredità politica segnata da battaglie che hanno trasformato l'assetto istituzionale del Paese. La carriera di Bossi è stata scandita da tre grandi fronti d'azione che hanno influenzato gli equilibri della Prima e della Seconda Repubblica. Il primo, e più iconico, riguarda la spinta verso il federalismo. Partendo dalla Lega Autonomista Lombarda nei primi anni Ottanta, Bossi portò in Parlamento la questione settentrionale, culminata con la dichiarazione simbolica di indipendenza della Padania nel 1996 a Venezia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Federalismo e migraniti: le battaglie storiche Articoli correlati Leggi anche: Brigitte Bardot e la guerra per i diritti degli animali. La foto con i cuccioli di foca e le altre battaglie storiche. “Sì, sono una pioniera” Leggi anche: Mimosa confezionata con le cronache delle battaglie di libertà per le donne Aggiornamenti e notizie su Federalismo e migraniti le battaglie... Tra federalismo e globalizzazioneSi stanno concretizzando percorsi nuovi per l'economia. Le proposte della dirigenza per il controllo dello sviluppo, che non trascuri il fattore umano. Il ruolo del sindacato del personale direttivo ... milanofinanza.it Migranti, le nuove norme Ue sui rimpatri e lo spettro di pratiche simili a quelle di ICEMigranti salvati a sud di Creta camminano dopo il loro arrivo al porto di Lavrio, in Grecia, il 10 luglio 2025 ... msn.com