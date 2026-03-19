Federalberghi | Perni del turismo ora dialogo

Federalberghi ha annunciato l’avvio di un dialogo con le istituzioni dopo aver analizzato i dati regionali sul movimento turistico del 2025, che si è concluso con 44,1 milioni di presenze. La comunicazione si concentra sull’importanza di confrontarsi per affrontare le sfide del settore e migliorare l’offerta ricettiva. La discussione si svolgerà nei prossimi giorni, coinvolgendo rappresentanti del settore e delle autorità locali.

Alla luce dei dati regionali sul movimento turistico nel 2025, chiuso con 44,1 milioni di presenze e 13,2 milioni di arrivi, in crescita rispettivamente del 3,9% e del 7,8% rispetto all’anno prima, Federalberghi Emilia-Romagna manifesta "piena disponibilità a sviluppare" con la Regione "un percorso di confronto costante sui temi strategici dell’ accoglienza e della competitività del territorio". I numeri presentati nei giorni scorsi, argomenta Amedeo Faenza (foto), presidente di Federalberghi Emilia-Romagna, "che tengono conto anche degli effetti generati dall’introduzione del Codice identificativo nazionale e dalle nuove regolamentazioni sugli affitti brevi, rappresentano uno strumento fondamentale per un’attenta lettura delle dinamiche del mercato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Federalberghi: "Perni del turismo, ora dialogo" Articoli correlati Federalberghi, Confcommercio e Confturismo con l'assessore Pavanetto: sul tavolo il futuro del turismoRevisioni normative, gestione delle destinazioni e legacy olimpica tra i temi affrontati dal direttivo congiunto. Faenza guida Federalberghi: trasporti e turismo in giocoIl 24 febbraio 2026, Amedeo Faenza ha assunto la presidenza di Federalberghi Emilia-Romagna per acclamazione, ereditando un settore che affronta... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Federalberghi Perni del turismo ora... Argomenti discussi: Federalberghi: Perni del turismo, ora dialogo. Federalberghi terme alla BMT, propone il turismo della salute (VIDEO)La seconda giornata ha visto in particolare modo un confronto istituzionale nazionale (con presenze di amministratori dal Piemonte al Veneto, dalla Toscana ... napolivillage.com Federalberghi, il direttore generale Nucara in visita a Sanremo: confronto sul futuro del turismo imperieseIl direttore generale di Federalberghi in visita a Sanremo: confronto con gli operatori del turismo imperiese Il direttore generale di Federalberghi Confcommercio, Alessandro Massimo Nucara, ha fatto ... imperiapost.it