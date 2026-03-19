FdI Donato Liuzzi nuovo commissario a Montemesola

Fratelli d’Italia ha annunciato la nomina di Donato Liuzzi come nuovo commissario del partito a Montemesola. La scelta mira a rafforzare la presenza del partito nella provincia di Taranto. La nomina è stata comunicata dal partito stesso e riguarda il ruolo di responsabile locale. Il cambio si inserisce in un contesto di rafforzamento dell’organizzazione nel territorio.

Tarantini Time Quotidiano Fratelli d’Italia rafforza la propria presenza nella provincia di Taranto con la nomina di Donato Liuzzi a nuovo commissario del partito a Montemesola. Ad annunciarlo è il deputato Dario Iaia, presidente provinciale di FdI Taranto, che sottolinea il valore politico dell’ingresso come ulteriore tassello nel percorso di consolidamento della presenza del partito sul territorio. “È con soddisfazione che annuncio il consolidamento di Fratelli d’Italia nella provincia di Taranto, grazie all’ingresso di Donato Liuzzi come nuovo Commissario FdI di Montemesola. Questa nomina rappresenta un passo avanti per il nostro partito che continua a radicarsi sempre di più nel territorio, portando avanti valori e ideali al servizio dei cittadini”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - FdI, Donato Liuzzi nuovo commissario a Montemesola Articoli correlati Montemesola verso le amministrative 2026: Donato Alba ufficializza la candidatura a sindacoMontemesola entra ufficialmente nel clima della campagna elettorale in vista delle amministrative di maggio 2026. Manduria. Il deputato di FdI, Dario Iaia accanto al Commissario di Polizia Marinella MartinaTarantini Time Quotidiano“Esprimo la mia piena solidarietà e il mio supporto al commissario di Manduria, Martina Marinella, il cui nome è stato...