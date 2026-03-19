FC 26 SBC Tour Mondiale | Kaoru Mitoma 87 – Il fulmine di Brighton

Nel FC 26 SBC Tour Mondiale, Kaoru Mitoma, attaccante del Brighton, viene presentato come una delle carte più interessanti. La sua versione aggiornata mette in evidenza le qualità di un’ala sinistra nota per agilità e rapidità nei cambi di passo. La carta, valutata 87, si rivolge a chi cerca un giocatore rapido e versatile per il proprio team.

Se cerchi un’ala sinistra che faccia dell’agilità e del cambio di passo il suo punto di forza, la nuova versione Tour Mondiale di Kaoru Mitoma è una carta da non sottovalutare. Rispetto alla versione base, guadagna le 5 stelle mosse abilità (5 Skill), diventando un incubo per i difensori negli spazi stretti. Analisi della Carta: Dribbling e Velocità. Mitoma è il classico giocatore “elettrico”. Con 92 di velocità e 91 di dribbling, è perfetto per saltare l’uomo e creare superiorità numerica sulla fascia. OVR: 87 (ES, AS).. SkillPiede: 5 4. L’upgrade alle 5 stelle mosse abilità lo rende imprevedibile, ideale per chi ama usare i trick per rientrare sul destro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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