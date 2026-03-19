FC 26 Nuova Evoluzione | L’ora dei saluti party exit

Da imiglioridififa.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

FC 26 Nuova Evoluzione introduce miglioramenti mirati al controllo palla e alla rapidità nello stretto, senza alterare drasticamente le caratteristiche di base dei giocatori. La patch aggiunge tre Stili di Gioco particolarmente efficaci per attaccanti e esterni, offrendo nuove opzioni tattiche senza modificare radicalmente le statistiche. La novità si concentra sulla rifinitura delle capacità dei giocatori, mantenendo comunque un equilibrio rispetto alle versioni precedenti.

Questa Evoluzione Non serve a stravolgere il giocatore con upgrade di 20 punti, ma a rifinirne il controllo palla e la rapidità nello stretto, aggiungendo tre degli Stili di Gioco più forti per un attaccante o un esterno. Dettagli e Costi. Costo: Solitamente gratuita o a bassissimo costo (da confermare in-game).. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: 20 volte. Sì, hai letto bene: puoi letteralmente “ripulire” tutto il tuo parco giocatori.. Requisiti di Selezione. OVR max: 87.. Stili di gioco max: 10 (Base).. Stili di gioco+ max: 2 (Plus).. Rarità: Non raro (Tour mondiale fuoricl. argento).. Miglioramenti. L’upgrade si concentra tutto sulla reattività e sulla velocità d’esecuzione: Dribbling: +3 (fino a un massimo impressionante di 94 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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