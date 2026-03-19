Proprio mentre il Governo, tre settimane fa, ha bocciato la proposta dell’opposizione per portare il congedo di paternità a 5 mesi come quello materno, l’attore Pierpaolo Spollon ha tenuto un monologo nel corso della puntata de Le Iene del 18 marzo che è un profondo invito a riflettere sull’importanza, per i padri, di avere un ruolo attivo e una presenza costante nelle vite dei figli. “Che palle – esordisce Spollon – I papà premurosi hanno i testicoli più piccoli. Questo è il titolo di un articolo che commentava la scoperta che ai padri che passano molto tempo a contatto con i propri figli, soprattutto nei primi mesi di vita, tendenzialmente si rimpiccioliscono i testicoli. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Fateci diventare i testicoli più piccoli” Pierpaolo Spollon sul congedo di paternità

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Fateci diventare i testicoli più piccoli Pierpaolo Spollon sul congedo di paternitàL'attore al programma di Italia Uno si è espresso sul congedo di paternità, il cui prolungamento è stato di recente bocciato dal Governo. gravidanzaonline.it

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