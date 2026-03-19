Fascicolo contro hater e accusatori delle gemelle Cappa? La famiglia nega | Nessun esposto

La procura di Milano ha aperto un fascicolo riguardante possibili indagini su persone che avrebbero criticato o insultato le gemelle Cappa. La famiglia delle ragazze ha dichiarato di non aver presentato alcun esposto e di non aver richiesto interventi ufficiali. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali circa lo stato delle eventuali indagini o le persone coinvolte.

Garlasco, 19 marzo 2026 – Fascicolo in procura a Milano sulla possibilità di indagare hater, blogger e altri soggetti che si sono occupati del delitto di Garlasco, gli avvocati della famiglia delle gemelle Cappa, Stefania e Paola, negano di aver presentato una qualsiasi istanza che possa aver fatto da spunto per l’apertura di una, a questo punto, presunta inchiesta. Lo hanno fatto attraverso una nota in cui hanno precisato le notizie apparse ieri sui media, a partire da un’agenzia diffusa in serata. Il comunicato "Comunichiamo che, ad oggi, nessun componente della famiglia Cappa ha mai formalizzato alcun espostodenuncia, né tantomeno... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fascicolo contro hater e accusatori delle gemelle Cappa? La famiglia nega: “Nessun esposto” Articoli correlati La famiglia Cappa: "Mai depositato nessun esposto o audio in procura"La famiglia Cappa fa sapere che "è una notizia destituita di fondamento" quella del deposito di un esposto o di un audio che avrebbe portato... Garlasco, la famiglia Cappa smentisce: “Mai presentato nessun esposto e audio in Procura a Milano”In una nota stampa gli avvocati della famiglia Cappa, parenti di Chiara Poggi, smentiscono: "Comunichiamo che ad oggi nessun componente della...