Conoscete il bue muschiato? Vive in terre estreme, dove il freddo e i predatori non concedono sconti. Quando arriva il pericolo, però, il branco non fugge: si stringe in cerchio e mette al centro i più vulnerabili. Scusate la deformazione professionale: sono un naturalista e, in certi momenti, mi viene spontaneo guardare alla natura per capire meglio gli esseri umani. Perché una comunità, in fondo, dovrebbe essere questo: non soltanto persone che abitano nello stesso luogo, ma un insieme capace di proteggere, di riconoscere il dolore, di tenere unito ciò che rischia di spezzarsi. Dopo l’aggressione subita da mio figlio, un ragazzo di 24 anni, ho capito che la ferita non è soltanto quella dei colpi o della paura. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Fare cerchio: lettera aperta di un padre pugliese

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