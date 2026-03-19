famiglia nel bosco la lettera in cui il nonno paterno ricorda la visita fra giochi risa e pasti vegetariani

Il nonno dei bambini della famiglia nel bosco ha scritto una lettera in cui ricorda la visita di settembre in Italia. Nella missiva, descrive i momenti trascorsi con i nipoti tra giochi, risate e pasti vegetariani. La comunicazione rivela i dettagli di una visita che ha coinvolto attività quotidiane e incontri familiari. La lettera si conclude con un saluto rivolto ai nipoti e ai loro genitori.

Nel giorno della festa del papà, è stata diffusa una lettera del nonno paterno dei bambini della famiglia nel bosco. Il padre di Nathan ha raccontato della sua permanenza in Italia, a settembre, per stare un po’ con i nipoti. L’uomo ha scritto che era difficile trovare “un gruppo di bambini più felice”. La lettera del nonno della famiglia nel bosco Il nonno: "erano felici e sani" La richiesta di non fare proteste di papà Nathan La lettera del nonno della famiglia nel bosco La lettera del nonno paterno è stata letta all’interno della trasmissione “Dentro la Notizia“. L’uomo, ricordando di avere “pochissime opportunità” di vedere i suoi nipoti, ha ricordato quando lo scorso settembre è volato in Italia per stare con loro una settimana. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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