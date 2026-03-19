Famiglia nel bosco i legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham fanno ricorso in Appello | Disastro emotivo per i bimbi

I legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham hanno presentato ricorso in appello riguardo alla vicenda della famiglia nel bosco. I due genitori sono coinvolti in un procedimento legale che riguarda i loro figli, e nel ricorso si evidenziano i danni emotivi subiti dai bambini. La decisione di fare appello è stata comunicata dalle parti coinvolte, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

I legali di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, i genitori della cosiddetta famiglia nel bosco, fanno ricorso in Appello contro la decisione del Tribunale dei Minori de L’Aquila di allontanare la madre dai loro figli e il trasferimento dei minori in un’altra comunità da quella dove vivono attualmente. Secondo la difesa, la decisione del tribunale avrebbe provocato nei bimbi un trauma profondo. Una situazione che nel ricorso viene definita come “disastro emotivo” e che ha inciso sull’equilibrio dei piccoli. L’équipe di neuropsichiatria della Asl, infatti, aveva sottolineato l’importanza di mantenere una stabilità affettiva: nonostante ciò, però, il tribunale ha optato per l’allontanamento della madre e per un ulteriore trasferimento. 🔗 Leggi su Tpi.it

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