Famiglia nel bosco Capezzone attacca sulle videochiamate della madre Catherine | Ma siamo impazziti?

Capezzone ha espresso dure critiche riguardo alle videochiamate della madre dei bambini della famiglia nel bosco, chiedendosi se si stia perdendo il senso della ragione. Ha contestato la proposta di escluderla da alcune comunicazioni, evidenziando le sue opposizioni pubblicamente. La vicenda riguarda le modalità di interazione tra la madre e i figli e le decisioni prese in ambito familiare.

Dopo l’allontanamento dai propri figli di Catherine Birmingham, la madre della cosiddetta “Famiglia nel bosco” alla donna sarebbe stato anche impedito di fare videochiamate ai figli. Il giornalista Daniele Capezzone ha attaccato gli assistenti sociali per questa decisione. Sempre più vicino, nel frattempo, l’affidamento dei bambini al padre, che ha accettato la casa messa a disposizione dal Comune di Palmoli. La questione delle videochiamate di Catherine ai bambini La reazione di Capezzone Verso l'affidamento dei bambini al padre La questione delle videochiamate di Catherine ai bambini La nuova polemica sulla cosiddetta Famiglia nel bosco ruota attorno alle videochiamate che Catherine, la madre dei bambini, può fare ai figli che si trovano in casa famiglia a Vasto, anche se è stata allontanata fisicamente dalla struttura. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Famiglia nel bosco, Capezzone attacca sulle videochiamate della madre Catherine: "Ma siamo impazziti?" Articoli correlati Famiglia del bosco, scontro sulle videochiamate e accuse choc: ‘Catherine trattata come una strega’Famiglia del bosco, cosa succede davvero tra madre e figli? Il nodo videochiamate Nel caso della cosiddetta “Famiglia del bosco”, esploso a livello... Famiglia nel bosco, videochiamate con Catherine a rischio perché "non tranquillizza i bambini": le accuseNon si placano le polemiche attorno al caso della famiglia nel bosco: dopo essere stata allontanata dalla casa famiglia di Vasto dove vivono i suoi... Approfondimenti e contenuti su Famiglia nel bosco Capezzone attacca... Famiglia nel bosco: «Catherine descritta come una strega», il reclamo e il giallo delle videochiamate negateMadre descritta come una «strega», figli paragonati a piccoli «Mowgli», mentre il padre viene riabilitato tanto che i legali chiedono, in subordine, l’affidamento ... ilmattino.it Famiglia nel bosco, quell'intossicazione di funghi da cui nacque tutto e allertò gli assistenti socialiFamiglia nel bosco, il racconto delle condizioni della famiglia nel bosco dopo l'intossicazione di funghi che fece allertare gli assistenti sociali ... virgilio.it