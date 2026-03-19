Fame di alloggi la risposta è nell’hinterland

In molte zone dell’hinterland si registra una crescente richiesta di alloggi, anche tra gli studenti. Tuttavia, si tende a pensare che per studiare sia necessario vivere vicino alle università, un'idea che limita le possibilità di scelta. Questa convinzione influenza le decisioni di molti giovani e le dinamiche del mercato immobiliare locale. La situazione evidenzia un fenomeno diffuso che coinvolge diverse aree dell’area metropolitana.

"Per condizionamento mentale, pensiamo che gli studenti debbano necessariamente abitare dove si studia. Incrociando il tema della mobilità, del trasporto pubblico, del costo al metro quadro, vediamo le aree che possono diventare più interessanti per accessibilità", dice il professor Oscar Eugenio Bellini (nella foto), coordinatore HomeLab del Politecnico. Tra queste c’è Cologno: 23 minuti di mezzi pubblici per arrivare al Politecnico e 66 per andare in Bocconi. "Se poi sovrapponiamo i dati sulla previsione demografica dell’età scolastica, vediamo una serie di spazi che verranno meno. Tra i comuni che continuano a perdere popolazione giovane ci sono in particolare Sesto, Cologno e Vimodrone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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