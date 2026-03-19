Fabriano al centro del sistema sanitario | tour dell' assessore Calcinaro e Chiara Biondi

L’assessore Calcinaro e Chiara Biondi hanno visitato Fabriano il 19 marzo 2026 per un tour dedicato al sistema sanitario locale. Durante la giornata, hanno effettuato sopralluoghi tecnici e incontrato operatori sanitari e cittadini, ascoltando direttamente le esigenze e le criticità di chi lavora e si cura negli ospedali e nelle strutture della città. L’obiettivo è stato un confronto diretto con chi vive quotidianamente il sistema sanitario.

Fabriano (Ancona), 19 marzo 2026 – Una giornata intensa, fatta di ascolto, sopralluoghi tecnici e confronto diretto con chi la sanità la vive ogni giorno in prima linea. La visita dell’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro, a Fabriano segna un punto fermo nel dialogo tra la Giunta Regionale e le aree interne, confermando la centralità di un distretto che, per posizione geografica e competenze, rappresenta uno snodo strategico per l'intera rete marchigiana. Ad accompagnare l’assessore in questo tour istituzionale è stata Chiara Biondi, consigliere regionale e componente della commissione Sanità, che ha espresso profonda soddisfazione per l'attenzione dimostrata verso la città della carta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fabriano al centro del sistema sanitario: tour dell'assessore Calcinaro e Chiara Biondi Articoli correlati Casa di Comunità, l'assessore Calcinaro in visita al cantiere: "Si farà nei 600 giorni previsti"CORINALDO - Casa di Comunità, Medici di Medicina Generale e continuità assistenziale. Malato oncologico sdraiato a terra al pronto soccorso, il botta e risposta social tra l'assessore Calcinaro e Battisti (M5S)L'assessore regionale prende posizione con un post Facebook sulla situazione della sanità nelle Marche, con la risposta dell'esponente politico... Contenuti utili per approfondire Chiara Biondi Temi più discussi: Centro socio-educativo: pronto un esposto; Un mondo a colori, facciamo il punto; Esseri a malapena immaginabili, l'esperienza artistica di Numero Cromatico con Elica - VIDEO. Fabriano al centro del sistema sanitario: tour dell'assessore Calcinaro e Chiara BiondiVisita ai reparti dell'ospedale Profili e alla nuova casa di comunità in fase di ultimazione. Il punto della consigliera regionale sulla rete dei servizi Fabriano (Ancona), 19 marzo 2026 – Una ... ilrestodelcarlino.it Centro socio-educativo: pronto un espostoLe famiglie passano all’attacco del Comune che risponde al Garante: Non c’erano le condizioni di sicurezza per evitare il trasloco ... msn.com https: //www.miocomune.tv/post/alma-dance-scalea- campionessa-chiara-biondi-regionali - facebook.com facebook