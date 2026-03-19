Lo Spezia ha pareggiato in casa al Picco, suscitando reazioni contrastanti tra i tifosi, alcuni sconfortati altri ancora fiduciosi nella salvezza. Il risultato viene definito da alcuni come una vera beffa, in particolare per il rigore non convincente assegnato durante la partita. È un pareggio che complica la corsa alla permanenza in campionato, anche se non viene persa la speranza di recuperare punti.

"Un pareggio dal sapore amarissimo che complica maledettamente la corsa alla salvezza dello Spezia, anche se non dobbiamo perdere la speranza". Tifosi bianchi con il capo chino dopo il rigore (contestato) concesso all’Empoli e realizzato da Saporiti al penultimo minuto di recupero: "Penalty molto dubbio, Aurelio allarga le braccia ma è sbilanciato". Amareggiato Davide Cantoni: "Lo Spezia ha giocato una buona partita, avrebbe meritato ampiamente la vittoria, peccato quel rigore dubbio in pieno recupero. Aurelio è stato spinto, ha allargato il braccio perché è stato sbilanciato. Stanno pesando gli episodi sfortunati nell’economia del campionato: nel match contro l’Entella Ayroldi è stato richiamato al Var e non ha concesso il rigore allo Spezia, Massimi non ha avuto dubbi a decretare il penalty alquanto dubbio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fa ancora discutere il pareggio casalingo dell’altra sera al Picco. Tifosi fra sconforto e fiducia nella salvezza: "Una vera beffa. E quel rigore non convince»

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Casalguidi, che beffa. Un rigore in pieno recupero vale il pareggio del LucoCASALGUIDI 1 LUCO 1 CASALGUIDI Carli, Ceccarelli, Diddi, Bonaiuti, Borselli, Dani (70’ Covino) Bonfanti An.