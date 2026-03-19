Ex Milan Nesta | Gattuso ci porterà ai Mondiali? Contagerà i giocatori col suo entusiasmo

Alessandro Nesta, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista al 'Corriere della Sera' in cui ha parlato di Gennaro Gattuso. Nesta ha commentato il ruolo dell'ex compagno nel portare entusiasmo e ha espresso la speranza che Gattuso possa contribuire a raggiungere i Mondiali con la nazionale. La conversazione si è concentrata sulla loro esperienza condivisa e sulle qualità di Gattuso come allenatore.

Compleanno importante per Alessandro Nesta, che oggi, giovedì 19 marzo 2026, spegne 50 candeline. Per l'occasione speciale, il 'Corriere della Sera' ha intervistato 'Tempesta Perfetta'. Nella bella e lunga intervista concessa al quotidiano, il centrale romano ha rivelato tanti aneddoti sul suo Milan, ma ha voluto spendere anche alcune parole sull'attuale Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso, che tra pochi giorni si giocherà l'accesso ai prossimi Mondiali. Ecco, di seguito le sue dichiarazioni. LEGGI ANCHE: Milan, meglio Leao o Giroud come prima punta? I dati parlano chiaro Su come... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Ex Milan, Nesta: “Gattuso ci porterà ai Mondiali? Contagerà i giocatori col suo entusiasmo” Articoli correlati Leggi anche: Buffon e le speranze in Pio Esposito: «Ci porterà ai Mondiali, è l’unica certezza che abbiamo. Penso che in futuro…» Nesta: “Fu un trauma andare al Milan, a Pressing Galliani mi disse: “Sorridi, i giocatori al Milan sono solo felici””Il Corriere della Sera ha intervistato Alessandro Nesta, campione del mondo nel 2006, bandiera della Lazio prima di consacrarsi al Milan. Contenuti e approfondimenti su Ex Milan Nesta Gattuso ci porterà ai... Argomenti discussi: Denis: Mi chiamò Maradona e attaccai il telefono. Volevo sprofondare nell'imbarazzo. I 50 anni di Nesta: Gattuso ci porterà al Mondiale. Futuro? Aspetto un club con un progettoAlessandro Nesta ripercorre la sua carriera e la sua vita nel giorno dei 50 anni, tra ricordi, aneddoti e uno sguardo all’attualità del calcio. tuttomercatoweb.com Nesta ricorda: «Addio alla Lazio? Stavo veramente male, Maldini l’esempio da seguire. Sull’Italia e sul mio futuro rispondo così»L’ex allenatore del Monza ed ex difensore di Milan, Lazio e della Nazionale, Alessandro Nesta, è intervenuto su diversi temi legati alla Serie A Alessandro Nesta taglia il traguardo dei 50 anni, un co ... calcionews24.com