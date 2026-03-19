Durante un intervento a Sky Sport, Zvonimir Boban, ex calciatore e dirigente del Milan, ha detto che il club aveva già concluso l’accordo per Szoboszlai, ma successivamente l’affare non si concretizzò. Boban ha condiviso questa informazione senza approfondire i motivi dietro la decisione di non procedere. La sua dichiarazione riguarda esclusivamente la trattativa passata tra il Milan e il centrocampista.

Ospite negli studi di Sky Sport, l'ex calciatore e dirigente del Milan Zvonimir Boban, ha voluto rivelare alcuni retroscena legati al suo passato in rossonero. Durante il suo mandato da dirigente, in casa Milan s parlava di un possibile approdo di Dominik Szoboszlai, all'epoca calciatore del Salisburgo oggi al Liverpool. Ecco, di seguito, le sue parole sulla possibile trattativa: LEGGI ANCHE: Turci: "Il caso Leao, l'intesa con Pulisic e Allegri da bordo campo: vi svelo tutto sul Milan" Esclusiva PM >>> "Nasce come 10, al Salisburgo e nell’Ungheria giocava sempre dietro la punta. Era un ruolo problematico però, ora si è trasformato in un 8 puro che era l’unica logica per farlo diventare un campione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, Boban: “Szoboszlai? Lo avevamo già chiuso ma poi non si fece”

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Su Szoboszlai aveva ragione Boban. Pochi centrocampisti come lui: vale 100 milioniCinque reti in questa Champions League, dodici gol complessivi in una stagione che fin qui per il Liverpool è stata piena di alti e bassi. Dominik. tuttomercatoweb.com

Szoboszlai era quasi del Milan, il retroscena di Boban: Era chiuso, poi non si fece...Interessante retroscena raccontato da Zvonimir Boban a Sky Sport. Parlando delle qualità e della crescita di Dominik Szoboszlai, il dirigente croato. tuttomercatoweb.com

: ’ Dai riscatti dei giocatori attualmente in prestito il #Milan potrebbe incassare all’incirca 108 milioni di euro, 19 dei quali già guadagnati con i riscatti di #Jimenez e #Pobega da parte di Bournemouth e Bologna. - facebook.com facebook

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