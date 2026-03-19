Europa League stasera il ritorno dell’euroderby tra Roma e Bologna | dove vederla e probabili formazioni

Stasera alle 21.00 si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Bologna, con il punteggio di 1-1 dopo l’andata. La partita si svolge allo stadio della Roma, con le due squadre pronte a scendere in campo per l’accesso ai quarti di finale. Sono state annunciate le probabili formazioni di entrambe le squadre.

Stasera alle 21.00 il ritorno degli ottavi di finale tra Roma e Bologna. Si riparte dall'1-1 dell'andata Torna in scenal’euroderby tutto italiano tra Roma e Bologna.Stasera,ore 21.00, i giallorossi incontrano all’Olimpico il Bologna per il match di ritorno degliottavi di finale di Europa League. Si riparte dal pareggio della gara d’andata 1-1, grazie ai goal di Bernardeschi e Pellegrini, per una notte europea che promette di regalare grandi emozioni. Ecco le scelte tecniche dei due allenatori. Sulla trequarti Pellegrini dovrebbe essere in vantaggio su El Shaarawy per dare supporto a Malen nell’attacco scelto da Gasperini.Koné dovrebbe farcela ed essere nell’11 titolare, così comeMancini, Ndicka e Hermoso nel terzetto difensivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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