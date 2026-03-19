La Virtus ha perso 109-91 in trasferta contro l’Hapoel Tel Aviv durante una partita di Eurolega giocata a Sofia. La squadra italiana ha affrontato la squadra israeliana in un incontro che si è svolto il 19 marzo 2026. La partita è stata disputata in Bulgaria e si è conclusa con la vittoria degli avversari.

Sofia (Bulgaria), 19 marzo 2026 - Sconfitta esterna per la Virtus che cede 109-91 all’Hapoel Tel Aviv. Le assenze e le diverse motivazioni tra le due squadre hanno inciso sulla prestazione delle squadre e sul successo degli israeliani. Un successo arrivato sul neutro dell’Arena 8888 di Sofia, di fronte ad un migliaio di spettatori. Ivanovic deve fare a meno di quello che a tutti gli effetti sarebbe un quintetto di Eurolega di tutto rispetto con Alessandro Pajola, Luca Vildoza e Daniel Hackett indisponibili al pari di Francesco Ferrari rimasto e Bologna per un affaticamento al flessore destro e di Momo Diouf lasciato a riposo precauzionale. In campo il coach montenegrino ha quindi 10 giocatori a disposizione compresi i giovanissimi Accorsi e Baiocchi a cui lascerà ampio spazio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Eurolega, Virtus sconfitta 109-91 dall’Hapoel Tel Aviv

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