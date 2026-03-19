Eurolega | una Virtus decimata travolta dall' Hapoel Tel Aviv Play-in sempre più lontani

In una partita di Eurolega giocata a Sofia, la Virtus ha subito una pesante sconfitta contro l'Hapoel Tel Aviv. La squadra italiana, senza Diouf, Ferrari, Hackett, Pajola e Vildoza, ha toccato anche il -30 nel punteggio. Con questa sconfitta, i play-in per la qualificazione sembrano sempre più lontani.

Una Virtus decimata dalle assenze di Diouf, Ferrari, Hackett, Pajola e Vildoza, crolla a Sofia, casa temporanea dell’Hapoel Tel Aviv (109-91). Gli uomini di Itoudis indirizzano la gara già nel primo tempo, grazie al 1518 da 2 e al 1014 da 3 al 20’, 313 per Bologna, che scivola anche oltre le 30 lunghezze di svantaggio nel secondo quarto. Diciannovesima sconfitta in 32 apparizioni europee, per una Virtus che vede i play-in sempre più lontani. Ventesimo successo, quarto consecutivo per gli israeliani. Decisivi 22 punti di Motley. La Virtus subisce sin da subito la maggior energia dell’Hapoel che, con tanto movimento di uomini e palla e con la fisicità dei suoi lunghi crea vantaggi dentro l’area. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Eurolega: una Virtus decimata travolta dall'Hapoel Tel Aviv. Play-in sempre più lontani Articoli correlati Eurolega, Virtus sconfitta 109-91 dall’Hapoel Tel AvivSofia (Bulgaria), 19 marzo 2026 - Sconfitta esterna per la Virtus che cede 109-91 all’Hapoel Tel Aviv. L’Olimpia lotta ma si inchina all’Hapoel Tel Aviv: play-in sempre più in bilicoMilano, 26 febbraio 2026 – L’Eurolega è più amara dell’Italia per l’Olimpia Milano che dopo la vittoria della Coppa Italia non riparte con il piede... Altri aggiornamenti su Eurolega una Virtus decimata travolta... Hapoel Tel Aviv vs Virtus Bologna: diretta 4Q 98-80 37'4Q Live - Oturu in apertura a segno, Accorsi da tre sul ferro al 31'. Con 8'03 liberi per Morgan 3/3 88-65. Tripla di Edwards per l'Hapoel, Niang non ha troppa fortuna, in transizione Timor realizza ... pianetabasket.com Buon allenamento per Hapoel Tel Aviv e una Virtus Bologna incerottataHAPOEL TEL AVIV vs VIRTUS BOLOGNA diretta 4Q 109-91 - Oturu in apertura a segno, Accorsi da tre sul ferro al 31'. Con 8'03 liberi per Morgan 3/3 88-65. Tripla di Edwards ... pianetabasket.com