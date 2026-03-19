Euroderby show all' Olimpico | Roma-Bologna le probabili formazioni

All'Olimpico si svolge l'Euroderby tra Roma e Bologna, con le probabili formazioni di Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano. Si tratta del ritorno degli ottavi di Europa League, dopo che all'andata il match si era concluso con un pareggio 1-1 al Dall'Ara. La partita rappresenta una delle sfide più attese di questa fase del torneo.

Le scelte di Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano per il ritorno dell'ottavo di Europa League tra Roma e Bologna all'Olimpico, dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara. Giallorossi con Malen ed El Shaarawy davanti, per i felsinei riecco Bernardeschi dal 1'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Euroderby show all'Olimpico: Roma-Bologna, le probabili formazioni Articoli correlati Grande attesa per l'Euroderby: Bologna-Roma, le probabili formazioniLe scelte di Vincenzo Italiano e Gian Piero Gasperini in vista del derby di Europa League di questa sera tra Bologna e Roma (ore 18. Europa League, oggi l’euroderby tra Bologna e Roma: dove vederla e probabili formazioniEuroderby tutto italiano fra Bologna e Roma oggi negli ottavi di finale di Europa League. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Euroderby show all'Olimpico Roma... Temi più discussi: Pronostico Roma-Bologna quote ritorno ottavi Europa League; Dove vedere Roma-Bologna in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Pellegrini replica a Bernardeschi: Bologna-Roma 1-1, la qualificazione si deciderà all’Olimpico; Diretta Bologna-Roma oggi ottavi Europa League. Live risultato e aggiornamenti. All'Olimpico si gioca l'euroderby. Il Romanista in prima pagina: Si muove la cittàSi muove la città. Titola così in prima pagina il quotidiano Il Romanista, che si concentra sull'euroderby di Europa League. tuttomercatoweb.com Roma-Bologna oggi in Europa League, dove vedere il derby italiano: orario TV e formazioni della partitaRoma-Bologna è la partita di ritorno degli ottavi di Europa League: si decide tutto allo stadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 all'andata ... fanpage.it Lorenzo Pellegrini in corsia di sorpasso su El Shaarawy per Roma-Bologna. La candidatura del numero 7 sta salendo parecchio in queste ore, con Gasperini che ripensa quindi l'attacco con due centrocampisti. Leggi l'articolo completo su Forzaroma.info - facebook.com facebook Verso Roma-Bologna: il viaggio della speranza dei 3.435 rossoblù x.com