Euro 2032 Napoli accelera | incontro FIGC e piano Maradona

Napoli sta rafforzando la propria candidatura per ospitare le partite di Euro 2032 e ha organizzato un incontro con la FIGC per discutere il piano Maradona. La città sta lavorando per presentare una proposta concreta e migliorare le proprie possibilità di essere scelta come sede della competizione europea. L’attenzione è rivolta alle iniziative messe in campo per sostenere questa candidatura.

Napoli accelera sul progetto Euro 2032 e si gioca le proprie carte per rientrare tra le città ospitanti della competizione. Il percorso entra in una fase decisiva, con nuovi incontri istituzionali utili a definire i prossimi passaggi. Come riportato dal Corriere dello Sport, è in programma oggi un confronto in FIGC a cui prenderà parte l’assessore alle infrastrutture e ai trasporti del Comune, Edoardo Cosenza. Un appuntamento importante, successivo alla documentazione già presentata, che servirà a preparare il progetto definitivo atteso entro il 31 luglio. La decisione finale arriverà invece in autunno, quando verranno scelte le città che ospiteranno il torneo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Euro 2032, Napoli accelera: incontro FIGC e piano Maradona Articoli correlati Napoli sogna Euro 2032: restyling Maradona e incontro in FIGCNapoli sogna Euro 2032: restyling Maradona e incontro in FIGC"> Napoli accelera per entrare tra le città ospitanti di Euro 2032. Leggi anche: Il Mattino: “Napoli accelera per Euro 2032: oggi il vertice Figc-Comune sul progetto Maradona” Tutto quello che riguarda Euro 2032 Napoli accelera incontro FIGC... Temi più discussi: Restyling dello stadio Maradona: Napoli accelera; Napoli sogna Euro 2032: restyling Maradona e incontro in FIGC; Euro 2032, la partita degli stadi: l’Olimpico accelera, il Maradona resta un’incognita; Stadio Maradona, parte il restyling: Napoli sogna Euro 2032. Napoli sogna Euro 2032: restyling Maradona e incontro in FIGCNapoli accelera per entrare tra le città ospitanti di Euro 2032. Un obiettivo ambizioso ma concreto, come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, con il Comune pronto a giocarsi le proprie ... napolipiu.com Repubblica: Euro 2032: vertice alla Federcalcio lavori al Maradona per 203 milioniPercorsi paralleli ma destinati a incrociarsi: il Napoli guarda al campo e al pienone contro il Milan, mentre il Comune accelera sul restyling del Maradona e sulla candidatura a Euro 2032. Come raccon ... napolipiu.com Bonus carburante: possibile contributo da circa 100 euro - facebook.com facebook «Lascio 100mila euro alla mia badante Valentina». Ma le badanti sono due e hanno lo stesso nome: «Testamento annullato» x.com