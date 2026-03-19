Estrazioni Lotto Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 marzo 2026 | numeri ritardatari e jackpot

Oggi, giovedì 19 marzo 2026, sono stati pubblicati i risultati delle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri estratti, con particolare attenzione ai numeri ritardatari e ai jackpot in palio. Le estrazioni sono avvenute come di consueto e i numeri vincenti sono stati resi noti subito dopo. Sono stati inoltre evidenziati i numeri che sono usciti meno frequentemente nelle estrazioni precedenti.

Le estrazioni del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto di oggi giovedì 19 marzo 2026 sono in programma a partire dalle ore 20. Numeri ritardatari prima dell’estrazione Numeri frequenti prima dell'estrazione I numeri delle scorse edizioni Jackpot Superenalotto: l'ultimo 6 centrato Come si gioca e quando avvengono le estrazioni Numeri ritardatari prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri ritardatari sulle ruote del Lotto. Tra parentesi sono indicate le estrazioni di ritardo. Il numero più atteso è il 55 sulla ruota di Cagliari, che non esce da ben 130 estrazioni. Numeri frequenti prima dell’estrazione Questo è l’elenco dei numeri frequenti sulle ruote del Lotto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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