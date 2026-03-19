estrazioni del lotto superenalotto e 10elotto oggi 19 marzo 2026

Oggi, giovedì 19 marzo 2026, sono state effettuate le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, offrendo ai giocatori la possibilità di conoscere subito i risultati delle rispettive estrazioni. Le operazioni si sono svolte come previsto, con la pubblicazione ufficiale dei numeri estratti.

Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi giovedì 19 marzo 2026: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, giovedì 19 marzo 2026, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 45 del 2026 è prevista alle ore 20 di oggi, giovedì 19 marzo 2026. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

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