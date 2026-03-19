Essilux nuova generazione di lenti migliora controllo progressione miopia

Una nuova generazione di lenti oftalmiche, denominata Essilor Stellest 2.0, è stata presentata a Roma. Queste lenti sono state sviluppate con la tecnologia Halt e sono progettate per migliorare il controllo della progressione della miopia. La presentazione si è svolta il 19 marzo e vede coinvolta la società Essilux.

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) - La nuova generazione di lenti oftalmiche Essilor® Stellest® 2.0, sviluppata con tecnologia Halt.* Max, è stata presentata nei giorni scorsi a Milano nel corso di un evento promosso da Essilor® a cui hanno partecipato oltre 120 professionisti della visione - oculisti, ricercatori e ottici-optometristi - per un confronto sulle nuove frontiere della gestione della miopia e sul ruolo crescente dell'innovazione tecnologica nella salute visiva. Frutto di anni di ricerca e innovazione scientifica nella gestione della miopia infantile - informa l'azienda in una nota - la nuova generazione di lenti oftalmiche rappresenta un'evoluzione della tecnologia Halt. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Essilux, nuova generazione di lenti migliora controllo progressione miopia Articoli correlati Miopia: Luce insufficiente, rischio +50% tra i giovani. Nuova ricerca.Miopia: Una Nuova Luce Sulla Sua Origine? La miopia, un difetto visivo in rapida crescita a livello globale, potrebbe essere strettamente legato a un... Soulframe Preludes 13 rivoluziona la progressione: ecco tutte le novità della nuova pre-alphaVideoGiochi / MMO & MMORPG / Soulframe Preludes 13 rivoluziona la progressione: ecco tutte le novità della nuova pre-alpha Soulframe continua a... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Essilux nuova generazione di lenti... Discussioni sull' argomento CCOI e all’APAO 2026: la prossima frontiera nella gestione della miopia; EssilorLuxottica sale al 5,1% di Nikon: operazione che vale oltre 170 milioni; Macché nuovo iPhone l’occhiale è smart ma i profitti di Essilux hanno la vista corta; Startup e retail: nell’Ai Lab di Microsoft prende forma una nuova generazione di applicazioni. Rinnovata la partnership. L’ad Milleri: puntiamo su integrazione profonda di valori e visioni strategiche Leggi l'articolo #Essilux - facebook.com facebook Aziende, @EssiLux rinnova la licenza D&G fino al 2050. Ma il gruppo scende in borsa sotto la soglia dei 100 miliardi di valore x.com